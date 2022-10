Ligue 1 : Olivier Dall'Oglio n'est plus l'entraîneur de Montpellier

Le coach n'a pas résisté à la série noire et à l'absence de résultat de sa formation. Olivier Dall'Oglio a été remercié, ce lundi. Le MHSC restait sur trois défaites en Ligue 1, et n'avait empoché qu'un seul succès sur les six dernières journées.