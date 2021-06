Ligue 1 : Olivier Dall'Oglio nouvel entraîneur de Montpellier (officiel)

C'est désormais officiel ! A 57 ans, Olivier Dall'Oglio vient d'être nommé entraîneur de Montpellier, en Ligue 1, pour les trois prochaines saisons. A Brest ces deux dernières années, le coach a été libéré de sa dernière année de contrat, moyennant un arrangement entre le SB29 et le MHSC.

L'ancien technicien de Dijon va donc connaître un sixième banc, lui qui est aussi passé par les Emirats-Arabes-Unis, en tant qu'adjoint, au cours de sa carrière. Sa nomination, c'est celle d'un homme du coin, choisi par Laurent Nicollin. Originaire d'Alès, club qu'il a entraîné, Olivier Dall'Oglio retrouvera ici des visages familiers.

D'abord, celui d'un autre nouveau au sein du club : Yannick Chandioux, nouvel entraîneur des féminines montpelliéraines en D1. Les deux hommes se sont croisés à Dijon entre 2017 et 2018. Ensuite, Olivier Dall'Oglio va retrouver deux joueurs qu'il a eu sous ses ordres, toujours à Dijon : Arnaud Souquet et Florent Mollet. Le premier est passé par le DFCO entre 2016 et 2018, alors que l'alésien venait de propulser le club dans l'élite. Le second y a été formé et a évolué en Ligue 2 jusqu'à son départ pour Créteil en 2015.

Au moment de sa signature, Olivier Dall'Oglio a déclaré : "Le Montpellier Hérault SC est un club avec un passé et qui est promis à un bel avenir. Je remercie le Président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais, a expliqué le nouvel entraîneur montpelliérain en marge de sa signature. Je prône un jeu offensif depuis pas mal de temps, maintenant, dans le football, ce qui est important ce sont les résultats, je considère néanmoins le football comme un spectacle qui est fait pour un public. Je ne suis pas loin de chez moi, et revenir dans ma Région me fait grandement plaisir. Je pense que les supporters ont vécu de beaux moments et une belle saison ; on va essayer de faire encore mieux et on les attends au stade avec grande impatience pour les entendre faire du bruit dans les tribunes."

Des changements à venir ?

L'arrivée de Dall'Oglio pourrait entraîner un remaniement, mais à l'heure qu'il est, rien n'est acté. Le coach aimerait intégrer certains figures de son ancien staff à sa nouvelle équipe, mais le club n'a encore pas tranché. Laurent Nicollin, après échanges et consultations, devrait valider un nouvel organigramme dans les jour à venir, à partir de ce mercredi.

Seule certitude, le départ de Franck Rizzetto, adjoint de Michel Der Zakarian. En revanche, l'avenir de Stéphane Paganelli (préparateur physique) de Pascal Baills, ou encore de Teddy Richert (entraîneur des gardiens) est encore à écrire et à définir. Par ailleurs, un membre du club pourrait aussi être nommé pour assurer la transition des jeunes joueurs entre le centre de formation et l'équipe professionnelle.