Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux tiennent tête à Lyon (1-1)

Bordeaux, France

Au Groupama Stadium, les Girondins de Bordeaux ne partaient pas favoris. Lyon, malgré sa courte défaite à Montpellier (1-0), réalise un bon début de saison, marqué par une victoire 6-0 à domicile face à Angers. Après une première période insipide, les Girondins de Bordeaux ont dominé les débats. A onze contre dix, ils peuvent presque regretter de ne pas ramener trois points (1-1).

Memphis Depay, le but fait débat

L'avalanche de réactions sur les réseaux sociaux ne s'est pas faite attendre. A la 31ème minute, Memphis Depay, lancé dans le dos de la défense girondine, ajuste Benoît Costil. Un but à zéro pour l'OL...et un début de polémique, alors que l'attaquant néerlandais semble légèrement hors-jeu. Mais après une brève discussion avec ses assistants via l'oreillette, l'arbitre valide le but. Les Girondins sont menés à la pause, après une première période qui n'a satisfait aucun des deux entraîneurs, visiblement agacés.

Les Girondins de Bordeaux attaquent la seconde période avec davantage de mordant. Hwang, puis Briand, de la tête, ne cadrent pas. Lyon subit et se retrouve bientôt à dix. Coupable d'une semelle sur Otavio en première période, Thiago Mendes reçoit un second carton jaune. Les Bordelais ne tardent pas à profiter de leur supériorité numérique. Malgré une double parade de Lopes, Briand égalise (67e, 1-1).

Paulo Sousa abat toutes ses cartes

A dix, Lyon est en souffrance et Bordeaux pousse pour prendre l'avantage. Les 30 dernières minutes sont presque à sens unique. Paulo Sousa lance Adli, Benrahou et sa dernière carte offensive, Maja, pour tenter de forcer le verrou. En vain. Dans ses buts, Anthony Lopes est solide et les deux équipes se quittent sur un nul (1-1).

Le film du match

8e - Petit numéro d'Aouar, qui se débarrasse de trois défenseurs girondins. Benoît Costil bloque son tir.

13e - Succession de fautes, le Lyonnais Reine-Adélaïde et le Bordelais Hwang reçoivent chacun un carton jaune.

24e - Arrêt de Benoît Costil sur un tir lointain et puissant de Terrier.

31e - But pour Lyon ! Lancé par Terrier à l'extrême limite du hors-jeu, Depay trompe Costil.

61e - Carton rouge pour Lyon ! Thiago Mendes, averti pour une semelle sur Otavio en première période, reçoit un deuxième carton jaune pour un tacle sur Kalu.

67e - But pour Bordeaux ! Jimmy Briand égalise après une double parade de Lopes.

74e - Anthony Lopes s'impose devant De Préville. Le Bordelais tente à nouveau sa chance deux minutes après, c'est encore repoussé.