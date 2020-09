Ligue 1 OM-ASSE : "Les séries s'arrêtent un jour"

Il faut remonter au 10 août 1979 pour trouver trace d'une victoire des Verts en terre phocéenne. Ce jour-là Michel Platini et ses coéquipiers s'imposaient 5-3 au Vélodrome.

En 1979, Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, les Village People chantaient "In the navy" et Mc Donald ouvrait son premier restaurant en France. Voilà qui permet un peu plus de mesurer l'ampleur de cette série noire. Mais ça n'émeut pas plus que ça le manager général de l'ASSE Claude Puel : "Les séries elles s'arrêtent un jour. Cela ne rajoute rien de spécial, c'est un bon petit challenge pour nous. Si on le relève ce sera super sinon on passera à autre chose."

"Des clubs mythiques"

Dans le Forez depuis 2008, Jessy Moulin a connu beaucoup de Marseille - Saint Etienne. Le gardien de but tente d'apporter un début d'explication à la disette des verts au Vélodrome : "C'est toujours très dur de jouer à Marseille. Avec Sainté ce sont deux clubs mythiques donc il y a toujours une grosse effervescence autour de ce match-là avec le public. On est déjà passé pas loin de l'exploit là-bas mais on n'y est jamais arrivé".

Marseille boosté par sa victoire à Paris...

Dimanche dernier, Marseille a mis fin à 10 ans sans victoire du côté du Parc des Princes. La confiance est donc là et pour le premier match au Vélodrome de la saison, les Phocéens voudront évidemment confirmer ce bon début de saison. Un vélodrome qui sonnera creux car la jauge a été abaissée à 1000 spectateurs à cause de la circulation active du Covid-19 à Marseille.

...Qui a fait des dégâts dans les rangs

L'habituelle grosse ambiance du vélodrome ne sera donc pas là pour inhiber les jeunes pousses stéphanoises et puis la victoire à Paris a fait des dégâts dans les rangs de l'OM. Expulsés, Jordan Amavi et Dario Benedetto (buteur la saison dernière au Vélrodrome contre l'ASSE) ne seront pas là. Attention en revanche à Florian Thauvin très en jambe en ce début de saison tout comme Dimitri Payet. L'ancien stéphanois a été bon sur la pelouse du Parc. De son côté, Saint-Étienne peut compter sur l'ensemble de ses forces vives en début de saison. Seul Kevin Monnet-Paquet n'est pas du voyage à Marseille.

Face à une équipe qualifiée en Ligue des champions et avec 6 points pris sur 6, les Verts débarquent sans pression ce jeudi soir au Vélodrome.