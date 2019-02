Ligue 1 : OM - Girondins de Bordeaux, un huis clos pour enfin voir plus haut

Bordeaux, France

Installé sur le podium début octobre, l'OM n'en finit plus de dégringoler. 10ème à 12 points de Lyon, il va devoir sérieusement accélérer pour atteindre son objectif : la Ligue des Champions. Ajoutez un parcours calamiteux en Ligue Europa, une élimination à domicile en coupe de la Ligue et le fiasco de la coupe de France chez les amateurs d'Andrézieux. Ça fait beaucoup. Surtout quand on s'appelle Marseille et qu'on dispose du 4ème budget du championnat.

"C'est une équipe taillée pour la Champions League, on n'est pas dans la même catégorie" ose l'entraîneur girondin Eric Bedouet au sujet d'un adversaire qui, toutes compétitions confondues n'a gagné qu'un seul de ses douze derniers matches.

Le Bordeaux d'Eric Bedouet aura-t-il digéré son élimination en coupe de la Ligue ? © Maxppp - Maxppp

Eric Bedouet : "Jouer sans public peut être un avantage aussi pour eux."

Malgré les absences de Payet, Thauvin, Rami, Strootman ou encore Balotelli, les supporters attendent pourtant toujours un déclic. Dans un match qu'ils devront suivre devant leur télévision, la LFP ayant prononcé à huis clos à titre conservatoire suite aux incidents du dernier OM - Lille.

Oublier Strasbourg

Le Bordeaux que Marseille s'apprête à recevoir n'est pas beaucoup plus fringant. Car les Girondins n'ont plus que la Ligue 1 pour retrouver l'Europe et sont lancés eux aussi dans une course à handicap. Pas simple surtout pour une équipe jeune, irrégulière, qui a certes récupéré Pablo son leader de défense, qui compte deux matches en retard, mais qui va devoir montrer autre chose pour raccrocher le wagon des Européens.

Une équipe qui ne pourra pas encore compter sur ses recrues du mercato (Maja, Adli) et qui va surtout devoir digérer son élimination (3-2) à Strasbourg en demi-finale de la coupe de la Ligue. Un rendez-vous sur lequel elle avait misé énormément et qu'elle a raté dans les grandes largeurs. Avec la désagréable impression de ne pas avoir été invitée.

"C'était une grosse déception, a reconnu l'attaquant Jimmy Briand. Soit on baisse la tête, soit on la relève. Le groupe est moi avons choisi de la relever. Il reste le championnat, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut terminer en haut." Avant d'aller samedi se mesurer au PSG, Bordeaux a tout intérêt à faire tourner le compteur à Marseille.