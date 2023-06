Ligue 1- OM : la saison 2022-2023 en trois statistiques, c'est pas génial

L'OM termine mal, on le sait. Une défaite à Ajaccio pour la dernière journée de Ligue 1 le week-end dernier (1-0) et surtout d'inqualifiables débordements de violences de part et d'autres pour cette ultime rencontre de la saison 2022-2023.

Sportivement, c'est une saison qui se termine avec une troisième place décevante, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. En attendant ce prochain calendrier pour les joueurs marseillais, en attendant aussi les changements à venir dans le vestiaire côté joueurs et entraîneur, voici les trois statistiques de la saison à retenir, avec notre partenaire StatsOMP .

Pire fin de saison depuis 1987

Evidemment, on retient la fin de saison catastrophique : l'OM n'avait plus perdu ses trois derniers matchs de championnat depuis 1987.

A retenir, en moyenne cette saison l'OM n'a jamais été installé à la deuxième place, son classement moyen étant 2,68. C'est la deuxième partie de saison qui pose problème en Ligue 1, avec 11 buts de moins inscrits que lors des phases aller et 9 buts de plus concédés.

Toutefois, Igor Tudor, désormais ex-coach de l'OM, fait partie des entraîneurs de l'OM avec les meilleurs résultats. Il s'installe à la 3e place des taux de victoires de l'OM.