Ligue 1 - OM-Reims : les trois statistiques à retenir

Vitinha, l'auteur du 2e but marseillais

Certes, c'est une victoire (2-1) pour les Marseillais , certes c'est toujours ça de pris pour débuter le championnat de Ligue 1. Mais après la victoire contre Reims au Vélodrome samedi dernier, voici l'analyse en détail des statistiques de la rencontre, avec StatsOMP , partenaire de France Bleu Provence. Marseille n'a pas convaincu, si on se penche sur le nombre de passes réussies au cours du match.

S'il fallait une illustration que la tactique du nouveau coach Marcelino n'est plus la même : seulement 260 passes réussies au cours de la rencontre. C'est le plus faible résultat en 77 matchs dans l'élite. Pour mémoire, sous Sampaoli, les stats affichaient 560 passes réussies par match, et 441 sous l'ère Tudor.

On se souvient que c'est Reims qui a ouvert la marque : c'est la 12e fois au cours des vingt dernières rencontres que l'OM a été mené à domicile.

Les trois statistiques à retenir du match OM-Reims - StatsOMP