Ligue 1 - OM : "S'il a des cou***es", Igor Tudor tombe sur l'arbitre après le but refusé à Alexis Sanchez

La pilule a visiblement du mal à passer pour Igor Tudor. Après la défaite de l'OM (2-1) face à Lens, ce samedi soir, le technicien croate est apparu remonté contre l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, en conférence de presse. Et pour cause, le but refusé à Alexis Sanchez, pour une poussette sur le défenseur lensois, lui reste en travers de la gorge. "S'il a des coui***es, il doit aussi avoir des coui***es pour donner ce carton à Médina", assure sans broncher l'entraîneur.

Il explique aussi : "À la mi-temps, j'ai dit à l'arbitre qu'il avait eu le courage - et je dis bien le courage - d'invalider le but de Sanchez mais il n'a pas eu le courage de donner un deuxième carton à Médina. [...] Le détail c'est la deuxième faute sur Médina." Une faute alors que défenseur argentin du RC Lens avait déjà un carton jaune et qui aurait pu mériter une expulsion.