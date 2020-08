Coronavirus : le match de reprise de Ligue 1 OM - Saint-Étienne reporté

Ce devait être la plus belle affiche de la première journée de Ligue 1, entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne ce vendredi à 19h à l'Orange Vélodrome. Mais quatre cas confirmés de Covid-19 au sein de l'effectif de l'OM ont contraint la Ligue de football professionnel à reporter ce match d'ouverture.

"Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale Covid indique à la commission des compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille / AS Saint-Étienne, initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h et comptant pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats." (Communiqué de la LFP)