Ligue 1 OM TFC - "Des sparing-partners et encore ... plutôt des rôles de figurants", souffle Pascal Dupraz

Les Toulousains ont ils vraiment fait le voyage à Marseille ? On peut se poser la question.

Transparent, les hommes de Pascal Dupraz se sont inclinés 2 à 0 au Stade Vélodrome. Et ce n'est pas très cher payé. Marseille aurait largement pu corser la note, sans sa propre maladresse et quelques parades d'Alban Lafon.

" Plutôt des rôles de figurants"

Toulouse est complètement passé à côté de son match à Marseille pour la septième journée de ligue 1. Pire que le 2 à 0 (F. Thauvin 33' et L. Ocampos 62'), le TFC a peut-être, pour un bout de temps, perdu son meilleur joueur sur blessure. Jimmy Durmaz est sorti sur une civière en début de seconde période. La tête entre les mains, comme quelqu'un qui a comprit que la blessure était sérieuse.

Quant au contenu proposé par les Toulousains, ce fut le néant. "Défensivement c'est catastrophique, on met un temps fou à se faire des passes ..." Pascal Dupraz, le coach, est soufflé. "Non c'est une production complètement catastrophique mais c'est de ma responsabilité. C'est toujours de la faute des coach, donc ce soir j'ai beaucoup de tort. Il va falloir que je me reprenne. Les joueurs ne m'avaient pas habitué à autant de pauvreté technique et surtout ce qui me navre le plus, c'est que je n'ai pas senti la réel volonté de faire les efforts ensemble. Cela a, malheureusement, le don de m'inquiéter."