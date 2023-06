Ligue 1 : "On espère atteindre les 9.000 abonnements", se réjouit le directeur développement du HAC

Le site du HAC a été pris d'assaut ce mercredi pour les nouveaux abonnements, et a même rendu l'âme pendant de longues minutes. Depuis le 7 juin, et le lancement de la campagne d'abonnements pour la saison 2023-2024 du Havre Athletic Club en Ligue 1, 95% des abonnés de la saison passée ont repris un abonnement, soit près de 3.000 personnes. Le club annonce limiter à 9.000 la jauge d'abonnés, ce serait un record.

3.000 réabonnements en deux semaines, "c'est du jamais-vu", confie Clément Calvez, le directeur du développement du HAC. On a réalisé en 15 jours, ce qu'on a fait en un an la saison dernière". On ne connaît pas les chiffres des nouveaux abonnements qui n'ont été lancés que ce mercredi, mais au vu de l'agitation sur les réseaux sociaux, ils s'annoncent tout aussi spectaculaires.

Une jauge à 9.000 abonnements

Alors le club voit grand : "nous pensons limiter à 9.000 le nombre d'abonnements", envisage Clément Calvez. Pour permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de venir toutes les semaines d'avoir quand même des billets, et à tous les tarifs, même en Kop".

Prudent, Clément Calvez reconnaît que cette jauge ne sera peut-être pas atteinte "mais on serait vraiment contents d'avoir 9.000 abonnés !" Elle constituerait en tout cas un record, le club n'a jamais dépassé les 9.000 abonnés.