Amiens, France

Michaël Debève n'aura froissé personne pour son retour au Stade de la Licorne. L'entraîneur picard du TFC doit se contenter d'un triste match nul, les Toulousains, malgré leur supériorité numérique en fin de match (carton rouge contre Fofana à la 76e) n'ont pas trouvé l'ouverture face à des Amiénois pas franchement inquiétants. Max-Alain Gradel a une nouvelle fois été le meilleur joueur des Violets et sur l'aile opposé, la recrue Firmin Mubele a aussi montré de belles qualités de vitesse et de percussion.

💬 Christophe Pelissier @AmiensSC : "Quand j'ai serré la main à Mickaël Debève avant le coup d'envoi, je lui ai dit : Bienvenu chez toi !"#ASCTFC 0-0 pic.twitter.com/YjG877qm99 — Antoine Caux (@ntoinecaux) February 17, 2018

Il a manqué, à la différence du match à Nice, le réalisme aux Toulousains qui auraient même pu tout perdre sur cet improbable reprise de Mendoza qui a roulé le long de la ligne de but d'Alban Lafont sans jamais la franchir (85e). Au classement le Téf recule d'une place et se retrouve 16e à une longueur seulement du barragiste et deux du premier relégable. La réception de Monaco s'annonce périlleuse.

📊Le @ToulouseFC n'a plus gagné chez un promu en @Ligue1Conforama depuis le 14 mai 2016 sur le terrain d'Angers (2-3).



C'était la fameuse "remontada".#ASCTFC#StatTFCpic.twitter.com/CRfDyd52Kj — TFC Database (@TFCDatabase) February 18, 2018

Michaël Debève : « On a perdu deux points »

Ce point pris à l'extérieur ne satisfait pas l'entraîneur des Violets : "Il y a deux façons de voir les choses, oui on a pris un point mais je pense surtout qu'on a perdu deux points. On était venu avec l'intention de jouer, d'aller de l'avant, de proposer beaucoup de solutions offensives. Cela n'a pas vraiment été le cas même si en première mi-temps on n'a pas été loin d'ouvrir le score. À partir du moment où on ne le fait pas on n'est jamais à l'abris de se faire contrer et ç'a a été le cas à plusieurs reprises et finalement on se contentera du match nul. La première mi-temps est plutôt cohérente dans ce qu'on voulait proposer, c'est à dire être bien en place défensivement et se projeter vite vers l'avant pour essayer d'ouvrir le score. On n'a pas pu le faire par manque de réussite aussi à certains moments. Après il fallait être beaucoup plus efficaces pour pouvoir marquer, notamment à la fin en supériorité numérique, on aurait du proposer beaucoup plus. Et malgré les changements opérés, ça n'a pas été suffisant".

Steeve Yago : « On peut parler de regrets mais un point ce n'est pas négligeable »

Le latéral toulousain se contente lui de ce point, en promettant que l'équipe va continuer à travailler : "On peut parler de regrets mais je pense que prendre un point ce n'est pas négligeable, il faut le prendre au vu du match. Il y a eu beaucoup de duels, un match costaud, et Amiens a bien répondu à certains moments, donc on va prendre ce point et se concentrer pour bien terminer ce championnat. C'est vrai que si on parle calcul, avec deux points de plus on serait largement mieux, mais on est conscient de ce qu'il reste à faire. Il nous faut continuer pour être encore plus forts à l'extérieur, il faut retenir aussi qu'on ne prend pas de but, certes on en avait pris un contre Paris mais l'équipe ne bouge pas trop, on garde les mêmes joueurs défensivement donc c'est intéressant, cela nous permet de bien travailler et on espère que ça servira pour le prochain match et le maintien".