Ligue 1 : opération rachat pour l'ASNL face à Niort

Sèchement battue à Orléans 3-1, l'AS Nancy Lorraine reçoit Niort ce vendredi 4 août pour la deuxième journée de Ligue 2. Les joueurs et le staff en sont conscients, il faudra faire plus d'efforts pour obtenir des points dans ce championnat. Coup d'envoi à 20 heures.

L'AS Nancy Lorraine va étrainer sa nouvelle pelouse hybride ce vendredi 4 août à Picot face à Niort. Une première à domicile sous pression après la défaite à l'extérieur en ouverture du championnat de Ligue 2 à Orléans 3-1. L'AS Nancy Lorraine se doit de réagir sous peine de faire naître des doutes chez ses supporters mais aussi chez les éventuelles recrues attendues du côté de la Meurthe-et-Moselle dans les jours à venir.

Après une longue entrevue avec son président Jacques Rousselot, Pablo Correa et son staff ont décortiqué le contenu de ce premier match face à Orléans. Face à Niort, l'ASNL devra faire beaucoup mieux pour l'entraîneur nancéien :

On n'est pas dans l'urgence mais forcément, quand vous obtenez un résultat défavorable, vous cherchez à vous refaire. On aimerait bien un bon résultat parce que l'équipe a besoin aussi pour continuer sa marche et sa démarche."