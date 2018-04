Quelques minutes après l'annonce du report sine die du match du SM Caen comptant pour la 33ème journée de championnat contre Toulouse, Patrice Garande ne décolérait pas.

Patrice Garande : Je prends mal le fait qu'on nous refuse la possibilité d'attendre jusqu'à demain. Pour ce soir, c'est sûr que ce n'était pas jouable. Une partie du terrain était inondée, le ballon ne roulait pas, il y aurait eu des risques pour l'intégrité physique des joueurs. Ça, je ne le remets pas en cause. Maintenant, le délégué prend la décision que même demain ce ne serait pas jouable. Il a consulté des spécialistes qui lui ont dit qu'il a llait tomber 8 mm d'eau entre 11h et 17h. Sauf que c'est sur la durée. Au moins qui'on se donne les moyuens de jouer demain. Nous on voulait jouer, Toulouse voulait jouer.

"Le délégué a pris sa décision trop hâtivement"

C'est une décision hâtive ?

Complètement ! Pourquoi ne se donne-t-on pas la possibilité de jouer demain ? La météo est variable. Hier, il devait pleuvoir et il a fait 20 °C ! Ce soir on ne peut pas jouer, d'accord. Mais on avait réservé les chambres d'hôtel, Toulouse aussi avait pris ses disposition. Les deux équipes voulaient jouer ! C'est une décision prise par une personne, une seule ! Ça a des conséquence, on veut jouer ! On avait le temps, on n'est pas pressé ce soir. On s’assoit et on discute. Je vois un communiqué où c'est écrit "accord entre les deux clubs". Je ne sais pas d'où ça sort mais on ne nous a pas demandé notre avis. Nous, on voulait jouer !

Des conséquences sportives et extra-sportives...

On peut prendre le côté positif en se disant que Youssef Ait-Bennasser et Enzo Crivelli seront revenus avec nous pour disputer ce match face à Toulouse, Fred Guilbert aussi puisqu'il aura purgé sa suspension. Sauf qu'il la purgera contre Paris, et qu'il ne sera pas avec nous mercredi. Les joueurs étaient près pour ce match contre Toulouse, on le jouera je ne sais pas quand. Maintenant, c'est comme ça, on bascule dans la préparation du match contre Paris.

Armougom et Dabo voient rouge en B ! Laissé en réserve ce samedi pour le derby face à Mondeville (perdu 2-1), Yoël Armougom et Mouhamadou Dabo ont été exclus. Ils ne pourront pas être appelés par Patrice Garande pour le match contre le PSG.

Reporté quand ?

Compte tenu du calendrier très serré d'ici à la fin de la saison (un match tous les weekend d'ici au 19 mai), il reste trois fenêtres pour disputer ce match entre Caen et Toulouse. La première, dans 10 jours le mercredi 25 avril. La deuxième une semaine plus tard, mercredi 3 mai et la dernière le mercredi 9 mai, à condition que le Stade Malherbe ne se qualifie pas pour la finale de la Coupe de France, se déroulant le 8 mai.