Ligue 1 : Pablo ou Baysse... Qui va choisir Jean-Louis Gasset en défense contre Dijon ?

Alors Pablo ou Baysse ? Qui va choisir Jean-Louis Gasset en défense contre Dijon ? On pourrait presque presque dire que c'est un choix de riche pour l'entraîneur bordelais. C'est tellement rare dans son effectif qui se réduit au fur et à mesure du mercato. Mais en défense, à Bordeaux, il y a du monde ! Et des hommes plutôt en forme puisque l'équipe n'a pas pris de buts sur 4 de ses 5 matchs.

Il va donc falloir choisir entre l'un qui revient de blessure et l'autre de suspension pour accompagner Laurent Koscielny. La logique voudrait que le Brésilien pilier de l'équipe depuis deux ans reste dans le 11 de départ. S'il est encore apparu parfois emprunter contre Nice sur certains ballons, c'est un vrai roc et sa qualité de relance fait du bien aux Girondins. Et puis, surtout, il est dans les petits papiers de Jean-Louis Gasset qui l'aime beaucoup.

Ce serait un peu dur pour Paul Baysse après son bon début de saison et son retour en grâce, lui le banni sous Paulo Sousa. Cela ne serait pas évident à vivre. Avec Koscielny, il avait été impérial avant son penalty concédé et son expulsion à Lens il y a 10 jours. S'il ne revient pas dans l'équipe, quelle sera sa réaction ? De ce côté-là, on peut être rassuré. Depuis son retour au club, Paul Baysse est d'un grand professionnalisme et sa situation a parfais été bien pire. Il sera toujours à 100% derrière tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui pourrait peut-être jouer en sa faveur. Il est très présent dans le vestiaire et important pour le groupe. Mais pour l'instant, Pablo a sûrement encore une petite longueur d'avance.