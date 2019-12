Ligue 1 : Paris brille encore sur le pelouse de l'ASSE

Paris, France

Le Paris Saint-Germain, champion d'automne avant même d'avoir joué, s'est imposé chez les Verts pour la 18e journée de Ligue 1. Un large succès 4-0 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Les Parisiens sont invaincus, en championnat, sur la pelouse stéphanoise depuis 2008. Appliqués et sérieux collectivement, ce PSG ne pouvait pas laisser de chance aux hommes de Claude Puel.

C'est Leandro Paredes qui ouvre le score pour les Parisiens sur une superbe frappe déclenchée de l'extérieur de la surface de réparation à la 10e minute. Rapidement réduits à 10, les Verts encaissent un second but grâce au duo Neymar - Mbappé. Le Brésilien sert parfaitement le crack de Bondy pour le 2-0.

Neymar manque un penalty

Peu après l'heure de jeu, Neymar est fauché dans la surface verte et veut se faire justice lui même. Le numéro 10 rate son duel et touche le poteau. Mais Paris ne veut pas repartir sans corser la note. Mauro Icardi inscrit le troisième but puis Kylian Mbappé en fin de match s'offre un doublé sur une accélération magique et létale.

Avant de conclure la phase aller du championnat au Parc, ce samedi, face à Amiens, les Parisiens ont rendez-vous au Mans, mercredi soir, pour disputer un huitième de finale de Coupe de la Ligue.

Revivez ASSE-PSG en live commenté