Ligue 1 : Paris se venge sur la pelouse de Monaco et s'impose 4 buts à 1

Le PSG s'est imposé, en match en retard de la 15e journée de Ligue 1 face à Monaco. Un succès 4 buts à 1, sur la pelouse de la principauté, trois jours après avoir concédé le nul sur la pelouse du Parc des Princes. Après 20 journées de championnat, les Rouge et Bleu comptent dorénavant huit points d'avance sur leur dauphin marseillais.

Des Monégasques émoussés

Monaco a reconduit la même équipe qui avait débuté dans la capitale, mais les 11 joueurs sont apparus bien plus fatigués. Les hommes de Thomas Tuchel, plus fringants, ont ouvert le score à la 24e minute grâce à un Kylian Mbappé, bien servi par Angel Di Maria. Le PSG peut aussi remercier Navas, auteur de deux parades en première période. Paris a doublé la mise grâce à un penalty très généreux, transformé par Neymar.

Au petit trop en seconde période

Sans forcer, au retour des vestiaires, les Rouge et Bleu ont maîtrisé la partie et se sont appuyés sur le coaching gagnant de Thomas Tuchel. Rentrés en jeu quelques minutes plus tôt, Verratti sert parfaitement Sarabia pour le troisième but du PSG à la 72e minute. Monaco réduira bien la marque grâce à Bakayoko après une sortie ratée de Navas. Le dernier mot pour Kylian Mbappé qui s'offre un doublé, du pied gauche, dans le temps additionnel, sur un bon service de Neymar.

Paris est attendu en Bretagne

Pas le temps de lever un peu le pied pour les Parisiens qui disputeront leur cinquième matchs en moins de 15 jours, dimanche, en Bretagne. Le PSG va défier Lorient pour les 16e de finale de Coupe de France. Des Merlus, sur le podium de Ligue 2 qui jouent cette saison, la montée dans l'élite.

