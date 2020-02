Ligue 1 : Paris écrase Montpellier sur la pelouse du Parc des Princes

Paris, France

Retour à la maison réussi pour les footballeurs parisiens. Le PSG s'est imposé, ce samedi, face à Montpellier, pour la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont fait la différence en première période grâce à Pablo Sarabia, Di Maria, et un but contre son camp de Congré. Paris a largement dominé face à des Héraultais réduit à 10 au bout de 20 minutes.

Au retour des vestiaires, les Parisiens n'ont pas levé et le pied et ont inscrit deux nouveaux buts grâce à Mbappé et Kurzawa. Une victoire nette et sans blessure pour les hommes de Thomas Tuchel face à des Montpelliérains agressifs qui ont fini le match à 9.

Les Parisiens de nouveau sur la route

Les hommes de Thomas Tuchel ont maintenant rendez-vous en Loire-Atlantique. Le PSG est attendu du côté de Nantes, ce mardi, pour la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre à vivre, comme toujours, en direct avec France Bleu Paris. Le coup d'envoi sera donné à 21h05.

Revivez le match entre le PSG et Montpellier grâce à notre live commenté