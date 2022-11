Ligue 1 : Paris écrase l'AJ Auxerre 5-0, pour la 15ème journée de championnat

Le Paris-Saint-Germain s’est imposé ce dimanche 13 novembre, 5 buts à 0, sur la pelouse du Parc des Princes pour la quinzième journée de Ligue 1. Avec ce festival de but, les parisiens restent en tête du classement.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 11ème minute et a donné l'avantage au PSG. En deuxième mi-temps, Carlos Soler a marqué le deuxième but du match à la 51ème minute de jeu. Peu après Achraf Hakimi marque le troisième but de la rencontre à la 57ème minute. C'est Renato Sanches qui est l'auteur du quatrième but à la 81ème minute, suivi d'un cinquième but signé Hugo Ekitike à la 84ème minute.

Cette quinzième journée de Ligue 1 était la dernière avant la Coupe du monde de football qui démarre dimanche prochain, le 20 novembre au Qatar. Les joueurs du PSG retrouveront le terrain le 28 décembre face à Strasbourg. Ils affronteront par ailleurs le Bayern de Munich le 14 février , dans le cadre des 8e de finale de la Ligue des champions.

Avant la rencontre face à Auxerre, un hommage a été rendu aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le drame qui a touché Paris et St-Denis avait fait 131 morts et 350 blessés. Une minute de silence a été observée, un message a été lu par le speaker du stade et les joueurs arboraient sur la manche de leur maillot, un badge spécialement conçu pour l'hommage, représentant une tour Eiffel.