Ligue 1 : Paris inarrêtable, l'OM cale, Toulouse en forme, ce qu'il faut retenir de la deuxième journée

Il s'agit seulement de la deuxième journée mais Paris a déjà pris le large, en tête du championnat. Grâce à sa large victoire samedi contre Montpellier (5-2), le PSG a montré une fois de plus sa puissance, notamment avec un Neymar en forme et un Mbappé de retour, buteur mais qui doit encore se régler. Si Lorient et Lyon, vainqueurs lors de la première journée, joueront leur rencontre du week-end à une date ultérieure à cause d'une pelouse abimée, seul le PSG a su ramener trois points lors de ses deux premiers matches.

L'OM n'était pas si loin d'y parvenir, après l'ouverture du score de Nuno Tavares (38e) face à Brest. Mais les Marseillais ont concédé trop d'occasions à leur adversaire du soir, logiquement récompensé sur une frappe surpuissante de Pierre Lees-Melou (61e). L'entraîneur croate de l'OM, Igor Tudor, a pu lancer la recrue phare de son mercato mais le Chilien Alexis Sanchez, arrivé en grande pompe dans la cité phocéenne cette semaine, n'a pas vraiment pesé sur la rencontre après son entrée en jeu à la mi-temps. En résumé, Marseille n'a pas à rougir de repartir de la brume bretonne avec un point dans les bagages et une troisième place au classement, aux côtés de Lille tenu en échec à Nantes vendredi (1-1).

Toulouse séduisant, Clermont renversant

Monaco et Lens comptent eux aussi quatre points, après leurs matches nuls respectifs contre Rennes samedi (1-1) et à Ajaccio dimanche (0-0). Quatre points, c'est aussi le total de Toulouse, promu au visage très séduisant sur la pelouse de Troyes dans l'après-midi (3-0). Le TFC a en effet confirmé son appétit du début de saison chez un concurrent direct dans la course au maintien, compliquée cette année par les quatre descentes en Ligue 2 prévues par le règlement. Les Violets ont profité d'un but contre son camp de Yasser Larouci (36e), avant de durcir le score par Rafael Ratao (54e) puis Rhys Healey (85e). Prometteur pour le TFC, une semaine après avoir tenu en échec Nice (1-1).

Après ce nul contre un promu, les Niçois étaient donc attendus, dimanche contre Strasbourg. Mais avant son barrage de Ligue Europa Conférence jeudi, le Gym n'est pas parvenu à décoller en Championnat. Avec la première titularisation du gardien Kasper Schmeichel, les hommes de Lucien Favre ont poussé en fin de match, mais ils n'ont pas réussi à faire plier les Alsaciens autrement que sur un penalty d'Andy Delort (35e), effacé par un but malin de Kevin Gameiro (55e).

Plus inquiétant, le Stade de Reims a déjà plié huit fois en deux matches. Après la déroute de dimanche au Vélodrome contre Marseille (4-1), les Rémois ont craqué chez eux contreClermont malgré une avance de deux buts à la mi-temps (4-2). Car l'exclusion d'Emmanuel Agbadou (48e) a relancé les Auvergnats, intenables en seconde période avec quatre buts, dont un doublé du nouveau buteur Komnen Andric.

Un renversement de situation similaire a eu lieu àAuxerre, où le promu a bien cru qu'il menait 3-1 contre Angers avant de voir son 3e but refusé par l'assistance vidéo, pour une faute au départ de l'action... Et finalement, le SCO est parvenu à arracher le nul (2-2).

Les résultats de la 1re journée

Le classement