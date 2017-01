Ligue 1 : Paris-Monaco, écoutez et commentez en direct le choc sur Facebook Live

Paris reçoit le leader Monaco dans le choc au sommet dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Écoutez dès maintenant la rencontre sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon et de notre consultant Éric Rabésandratana et réagissez en direct sur Facebook Live !

L'affiche PSG-Monaco est sans doute la plus alléchante de la saison ! Avant cette journée, Paris (3e) reçoit le leader monégasque dans un choc qui pourrait peser lourd dans la course au titre dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris et Facebook Live dès 21h avec les commentaires de Bruno Salomon et de notre consultant Éric Rabésandratana !

Suivez Paris-Monaco et réagissez sur Facebook Live à partir de 21h

(rafraîchir la page si la vidéo ne s’affiche pas)

