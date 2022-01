Ligue 1 : Paris sans trembler, l'emporte contre Brest

Le Paris Saint-Germain, grâce à des réalisations signées Kylian Mbappé et Thilo Kehrer, a battu le Stade Brestois 2-0 samedi, au Parc des Princes, et enchaîne sur un dixième match sans défaite en Ligue 1.

Malgré la température quasi négative au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé contre Brest. Juste un grelottement à la 9e minute de jeu après un arrêt fantastique de Gigio Donnarumma sur une frappe de Cardona aux six mètres, consécutif à un loupé de Presnel Kimpembe. La suite ? Paris s’est mis au chaud.

Avec tout d’abord le 10e but de la saison de Kylian Mbappé, une frappe croisée limpide à l’entrée de la surface de réparation à la demi-heure de jeu. Paris maîtrise, mais perd à la pause le Néerlandais Georginio Wijnaldum, pourtant auteur de sa meilleure mi-temps cette saison sous ses nouvelles couleurs, remplacé par Danilo Pereira.

Le show Mendes, Ramos première au Parc

Paris assoit son emprise sur le match en seconde période. Un poteau de Marco Verratti après une échange magique avec Angel di Maria (47e), et enfin le but du break six minutes plus tard. Le jeune et talentueux latéral gauche Nuno Mendes enclenche la seconde, dépose Pierre-Gabriel d’un onctueux petit pont pour délivrer une passe décisive à… Thilo Kehrer, de nouveau buteur après Lyon, le weekend dernier.

La fin de la rencontre dans ses petits chaussons, le Paris Saint-Germain offre ses premières minutes au Parc à Sergio Ramos depuis son arrivée cet été, finit avec une défense à trois centraux, donne encore du temps de jeu à des titis - Xavi Simons et Edouard Michut - et garde sa cage inviolée pour la septième fois de la saison.

Surtout, le club de la capitale conforte plus que jamais sa place de leader de la Ligue 1, avec onze points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. Place désormais à la récupération, le Qatar Winter Tour ayant été reporté, puis au prochain match, le 23 janvier, toujours au Parc, contre le Stade de Reims.