Ligue 1 : Paris-Strasbourg, un gouffre (financier) les sépare

Petite comparaison en quelques chiffres de la différence de moyens entre le cador surpuissant de la Ligue 1, le PSG, et un club de milieu de tableau comme le Racing Club de Strasbourg.

Lionel Messi devrait toucher environ 40 millions d'euros net par an au PSG

L'arrivée du sextuple Ballon d’Or Lionel Messi fait du PSG un club encore davantage surdimensionné en France, surtout si on le compare à un club de milieu de tableau comme le Racing Club de Strasbourg (RCSA).

Budget et salaires

Selon plusieurs médias, Lionel Messi devrait toucher environ 40 millions d'euros net par an au PSG, c’est à peine moins que le budget annuel du RCSA. Il était de 60 millions d'euros la saison passée - amputé d'environ 30 millions de recettes, à cause de la double crise du Covid et des droits télé. Il devrait être en baisse cette saison.

Lionel Messi gagnera 3,4 millions euros par mois. L’autre super star le Brésilien Neymar émarge à environ 3 millions d’euros mensuel. En gros, c’est trente fois plus que le meilleur salaire strasbourgeois.

Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de l'ensemble de l'effectif actuel du RCSA est de 78,2 millions d'euros, tandis que celle du PSG atteint quasiment le milliard d'euros (993,75 millions).

Le prix des maillots

Tout est démesuré à Paris, même le prix du maillot officiel de Messi : 158 euros, ou 108 euros pour la version "low cost". Au Racing, un maillot de Kevin Gameiro ou de Dimitri Liénard est un peu plus abordable, 85 euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le prix des places

Pour le porte-monnaie, il vaut tout de même mieux être supporter strasbourgeois ce samedi. Les 600 fans alsaciens annoncés paieront en effet 10 euros l'entrée au Parc des princes (un tarif unique visiteurs a été instauré en 2019 dans tous les stades de Ligue 1 pour éviter des prix dissuasifs dans certaines enceintes).

Pour voir Messi & co fouler la piste aux étoiles ce samedi, certains supporters parisiens débourseront une fortune, plus de 1.000 euros au marché noir pour assister à la présentation du Dieu argentin du football.