Ligue 1 : Parlera-t-on enfin d'un maintien assuré en cas de succès lensois devant Dijon?

Actuel 7ème de L1, Lens compte déjà 37 points. Un total qui permet aux Sang et Or d'aborder avec sérénité la venue de Dijon ce dimanche à partir de 15H à Bollaert. Pas question de parler de maintien acquis devant micros et caméras, même si on imagine qu'au sein du vestiaire le discours est autre.