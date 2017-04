Ligue 1 : pas d'exploit pour l'ASNL à Nice (3-1)

L'AS Nancy Lorraine a mené sur la pelouse de Nice, pensionnaire du podium de la Ligue 1. Mais les Nancéiens ont craqué par trois fois et repartent de Nice sans le moindre point à cinq journées de la fin.

L'AS Nancy Lorraine a clairement été étouffée à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Privés de ballons, les Nancéiens ont mené mais se sont finalement inclinés face à l'OGC Nice qui a validé du même coup sa place sur le podium du championnat.

Dalé ouvre le score

Les Aiglons ont pris le meilleur départ en monopolisant le ballon mais sans se montrer dangereux et c'est presque logiquement que l'AS Nancy Lorraine a ouvert le score à la 26e minute. Sur un ballon perdu dans la surface par Eysseric, Cétout a centré pour Dalé au deuxième poteau qui du pied droit trompait Cardinale (1-0, 26e). Un but qui a réveillé le Gym. Et sur un ballon cafouillé dans l'axe, Belhanda a glissé du pied droit pour Le Bihan qui tranquillement, dans la surface, a battu Ndy Assembe (1-1, 36e).

Des Niçois inarrêtables

Au retour de la pause, les Niçois se sont montrés plus conquérants et Dalbert a obtenu un penalty sur une faute dans le coin de la surface de Dia. Séri a sereinement trompé Ndy Assembe (1-2, 50e). L' AS Nancy Lorraine a eu la balle d'égalisation par Aït Bennasser quelques minutes plus tard mais la frappe de l'international marocain est passé à côté. Sur un contre, Séri, encore lui a entériné la victoire niçoise. Un succès qui permet à Nice de valider sa place sur le podium du championnat et d'espérer chercher le titre. Pour Nancy, il faut se concentrer sur la réception de Marseille, vendredi prochain.

Regrets nancéiens

Des regrets, côté nancéien, il y en a. Le résultat est logique mais ce qui a du mal à passer pour Benoît Pedretti, c'est la manière dont l'ASNL encaisse les buts.

L'équipe ne doit surtout pas lâcher, explique de son côté Antony Robic : "on a de moins en moins le droit à l'erreur".