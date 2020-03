Ligue 1 : Pas de déplacement pour l'AS Saint-Étienne à Monaco dimanche

Pas de déplacement pour l'AS Saint-Étienne dimanche après-midi à Monaco. La LFP annonce que les matches de L1 et L2 sont suspendus "jusqu'à nouvel ordre".

C'est officiel ! Comme attendu, l'AS Saint-Étienne ne se déplacera pas à Monaco dimanche. La Ligue de football professionnel annonce que les matches de L1 et L2 sont suspendus "immédiatement et jusqu'à nouvel ordre".

La LFP s'est réunie un conseil d'administration exceptionnel vendredi matin, et a confirmé en suivant ce à quoi on s'attendait suite aux décisions des championnats des pays voisins, l'Italie l'Espagne le Portugal ou encore les Pays bas, jeudi.

La finale de la Coupe de France suspendue

Jeudi soir déjà, dans la foulée de la déclaration d'Emmanuel Macron, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a dégainé le premier en annonçant la suspension de l'ensemble des compétitions gérées par la Fédération.

Il s'agit de toutes les compétitions professionnelles et amateurs sur l'ensemble du territoire, jusqu'à nouvel ordre. Ce qui signifie que la finale de la Coupe de France entre l'ASSE et le PSG prévue le 25 avril au Stade de France est suspendue.

Le communiqué de la LFP :

"Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre.

Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements.

A l’issue de la réunion programmée par l’UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d’Administration de la LFP se réunira."