Ligue 1 : pas de sanction pour le FC Metz et ses ultras après l'affaire des banderoles du match contre le PSG

Dans l'affaire des banderoles présumées discriminatoires et insultantes déployées le 30 août dernier, la commission de discipline de la LFP, réunie ce mercredi 18 septembre, a décidé de ne pas sanctionner le club à la Croix de Lorraine. En revanche, le FC Metz écopé d'une amende pour un autre motif.

Metz, France

La commission de discipline de la Ligue de Foot Professionnel a donc tranché ! L'affaire des banderoles du match contre le PSG a été classé sans suite. Le FC Metz ne sera pas sanctionné sur ce point !

Le 30 août dernier, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue 1, la rencontre entre le FC Metz et le Paris St Germain a été brièvement interrompue sur décision de l'arbitre et du délégué principal de la Ligue, après qu'une banderole ait été déployée en tribune Ouest Basse, par des ultras de la Génération Grenat.

Ces supporteurs avaient repris et légèrement modifié une chanson d'Angèle, " Balance ton quoi ", pour faire passer un message au PSG et à la LFP. Le délégué principal y a vu de l'homophobie et a demandé l'arrêt du match, le temps que cette banderole soit retirée. Ce soir là, deux autres banderoles avaient été déployées, mais sans réaction, cette fois, de la part du délégué !

La commission de discipline de la Ligue a étudié cette affaire, ce mercredi et a finalement conclu, qu'il n'y avait pas d'homophobie ni d'insultes dans ce coup d'éclat des ultras messins. Pas de fermeture de tribune comme à Nancy, ni de rappel à l'ordre. Le club à la Croix de Lorraine est blanchi !

Contacté par France Bleu Lorraine, le président de la Génération Grenat, à l'origine de cette banderole, a salué cette décision, évoquant " le bon sens de la commission de discipline ".

En revanche, la commission de discipline de la LFP a condamné le FC Metz à 15 000 euros dont 10 000 avec sursis pour un autre motif. Lors de cette même rencontre contre le PSG, certains supporteurs messins de la tribune Est Basse ont utilisé des engins pyrotechniques. La commission de discipline, cette fois, a décidé de sévir.