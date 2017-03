Ligue 1 : pascal Dupraz fête ses un an à la tête du TFC

Arrivé le 1er mars 2016 pour sauver le club de la relégation en Ligue 2 le coach du Toulouse Football Club a depuis imposé son style, sa méthode et ses résultats. Bilan positif sur toute la ligne.

Un an après sa prise de fonction à la tête du Toulouse Football Club l’entraîneur Pascal Dupraz semble désormais indéboulonnable. Acteur d'un maintien inespéré en Ligue 1 à la fin de saison passée le haut-savoyard a su rassembler son groupe de joueurs, amadouer son président pour recruter et reconquérir le public à coups de bons résultats et de sorties médiatiques ciselées. Itinéraire quasi parfait d'un enfant de la balle.

"sans lui on serait en Ligue 2" un supporter

A son arrivée le 1er mars 2016 le TFC est au fond du trou avec 10 points de retard sur le premier non relégable à 10 journée de la fin. Dans son bureau le président Sadran lui demande de préparer la saison en Ligue 2, lui répond qu'il n'y sont pas encore. La veille de son premier match, un déplacement à Marseille, il fait un malaise cardiaque à l'entrainement. Mais le 14 mai au soir après un match dantesque précédé d'une causerie homérique à Angers le Toulouse Football réalise l'impensable : conserver sa place dans l'élite. Une "Remontada" inédite dans le football français. "C'est un homme de vestiaire. Il a su nous pousser vers le haut" reconnait le défenseur Steve Yago

"On a marqué 53 points en 37 matches, c'est pas mal" P. Dupraz

le début de la saison 2016/2017 est du même tonneau. Le PSG, Monaco et les Girondins de Bordeaux tombent au Stadium. Le TFC pointe un temps à la 4me place du classement de Ligue Un et même après un gros trou d'air de novembre à janvier le TFC est aujourd'hui 9me et vise encore le haut du tableau. Les supporters le surnomme Dieupraz et certains réclament "une statue au capitole". Lui la joue modeste dit que "c'est un luxe d’entraîner ici" et n'envisage pas de partir avant la fin de son contrat en 2019. Une belle histoire s'écrit à l'encre violette du Toulouse Football Club

"Dupraz? "c'est un bon gars!" un supporter Partager le son sur : Copier

Pascal Dupraz est l'invité de France Bleu Toulouse ce vendredi à 7h50