Ligue 1 : Patrice Garande, choix numéro 1 du Toulouse Football Club ?

Depuis qu'il a quitté Caen, en 2018, Patrice Garande n'est pas à la recherche d'un travail, mais d'un projet ambitieux. Autant que l'est l'ancien technicien du Stade Malherbe. Un état d'esprit qui l'a d'ailleurs poussé à décliner plusieurs offres en Ligue 2, ces derniers mois : le Paris FC, mais aussi deux clubs dans le nord et l'est de la France.

En revanche, celui qui se dessine autour du Toulouse Football Club aurait fait mouche auprès de l'ancien attaquant de la Paillade. Et les planètes semblent alignées, dans la mesure où Patrice Garande aurait, selon nos information, particulièrement séduit les dirigeants toulousains.

Une question d'heures ?

Le technicien "normand " jouit d'une belle cote et d'un CV plutôt flatteur : il est notamment parvenu à faire monter Caen peu de temps après sa prise de fonction en 2012 et à le maintenir en Ligue 1 malgré un budget serré, avant de laisser les clefs au moment du changement de président, il y a deux ans. En finale, à Toulouse, TFC, Patrice Grande ferait face à Réginald Ray, comme l'avaient révélé nos confrères de la Dépêche du Midi.

L'ancien coach du Mans a lui aussi été entendu par Damien Comolli et vient de quitter la Sarthe après une descente en National, à laquelle il est cependant étranger, puisque ce dernier avait signé en cours de saison pour quatre mois et n'a pu disputer qu'un seul match sur le banc, avant la crise liée au Covid-19.

En Ligue 2 ou en Ligue 1 ?

Reste désormais à attendre l'officialisation du choix du biterrois et nouvel homme fort du TFC, Damien Comolli, ancien directeur ou manager dans de grandes écuries comme Liverpool, Arsenal, Tottenham ou encore Fenerbahce, à qui Olivier Sadran passe la main, dans le cadre du rachat du club par un fonds d'investissement américain. La décision pourrait ne pas intervenir avant que Toulouse ne soit fixé sur son sort.

En effet, le club ne sait toujours pas dans quelle division il évoluera la saison prochaine. Alors qu'il vient d'être relégué en Ligue 2, le Conseil d'Etat s'est positionné en faveur de son maintien en Ligue 1, en raison du contexte particulier lié à l'épidémie de coronavirus.