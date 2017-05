Ligue 1 : Patrice Garande pressenti à Saint-Etienne ? "Mon énérgie et mes pensées sont pour Caen !"

L'annonce du journal l'Equipe mardi matin d'un départ en fin de saison de l'entraineur de l'ASSE Christophe Galtier en fin de saison alimente les spéculations sur son possible successeur. Le nom du coach du Stade Malherbe de Caen est évoqué pour le remplacer.

En poste depuis décembre 2009, Christophe Galtier pourrait bien quitter le banc de l'AS Saint-Etienne si on en juge par les révélations du journal l’Équipe datant de mardi matin. Selon nos informations, plusieurs membres du club ont été mis au courant de cette décision et le club serait, bon gré mal gré, en train d'évaluer différents dossier. Toujours selon nos informations, Patrice Garande, qui entretient des relations amicales avec le président stéphanois Roland Romeyer, se serait manifesté auprès du club où il a été formé, son club de cœur, une institution qui lui permettrait de passer un palier dans sa carrière de technicien au moment où il apparait en fin de cycle en Normandie.

Ce vendredi après-midi, interrogé par France Bleu, Patrice Garande a réagi au fait que son nom soit cité régulièrement pour prendre la suite de Christophe Galtier : "Mais il y en a partout des noms ! Et il y en a d'autres. L'année dernière aussi il y a eu quelque chose. Partout il y a des noms mais c'est normal ça alimente vos papiers, vos émissions de radio... Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? Toute mon énergie, toutes mes pensées sont pour le Stade Malherbe de Caen. J'ai tout vu et tout lu là dessus. Un jour le départ de Christophe Galtier était acquis et acté. Et puis je lis ce qu'il a dit. C'est pas aussi acquis et acté que ça !"

Patrice Garande réagit aux rumeurs qui l'envoient à Saint-Etienne Copier

Patrice Garande à l'AS Saint-Étienne : 78 matches pour 26 buts entre 1977-1979 et 1987-1989.