Ligue 1 : Patrick Vieira devient le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg

C'est officiel : Patrick Vieira devient le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace. Il s'est engagé pour trois ans avec le club alsacien. Après le rachat du club par le consortium américain BlueCo , Strasbourg s'offre donc un nouvel coach et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un champion du monde et d'Europe. C'est une première au Racing.

Patrick Vieira est âgé de 47 ans. Il est libre depuis son limogeage du club de la banlieue de Londres Crystal Palace en mars dernier. Il succède à Frédéric Antonetti qui a décroché de haute lutte le maintien en Ligue 1 pour la saison 2023-2024.

"Je souhaite la bienvenue à Patrick Vieira, que j’ai connu en équipe de France et je suis très heureux de l’accueillir à Strasbourg, a déclaré Marc Keller*, le Président du Racing. L’arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore et de franchir un cap. Il correspond au profil que nous recherchions : un entraîneur avec une expérience internationale, possédant aussi une bonne connaissance de la Ligue 1 et des jeunes joueurs. Nous sommes convaincus qu’il va pouvoir faire du très bon travail ici, dans un environnement sain et épanouissant. Nous allons le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse réussir".*

Un champion du monde 98

Formé à l’AS Cannes, l’ancien milieu de terrain international (107 sélections), champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, a effectué sa carrière dans les plus prestigieux clubs européens (Milan AC, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City).

Il a fait ses gammes d'entraîneur, d’abord auprès des catégories de jeunes de Manchester City puis aux commandes de l’équipe première de New York City (MLS), de l’OGC Nice (Ligue 1) et de Crystal Palace (Premier League). Son passage à l'OGC Nice pendant deux ans et demi s'est soldé par quasi autant de victoires que de défaites. A Crystal Palace, Patrick Vieira a été limogé après une série de douze matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

"Je suis particulièrement heureux de rejoindre le Racing", a déclaré Patrick Vieira*. "Je connais l’histoire et l’identité de ce club, la ferveur qu’il suscite, l’importance qu’il revêt pour son territoire, terre de football et de passion. La reconstruction du club ces dernières années, sous la direction de Marc Keller fait figure d’exemple. Travailler avec lui est pour moi un réel plaisir. Aujourd’hui, un nouveau cycle commence pour le Racing et c’est excitant pour un entraîneur de pouvoir construire quelque chose tout en s’appuyant sur les valeurs qui font la force d’un club"*.

