Ligue 1 : Patrick Vieira fixe un objectif précis pour la fin de saison de l'OGC Nice

L'OGC Nice reçoit ce samedi soir à l'Allianz Riviera (20h) le FC Nantes. Le Gym est hors course pour accrocher l'Europe. Alors pour garder ses joueurs mobilisés sur les trois derniers matchs, Patrick Vieira a fixé un objectif de points bien précis.

Nice, France

Depuis dimanche dernier, l'OGC Nice sait qu'il ne participera pas à l'Europa league la saison prochaine. Le Gym (7e) compte 10 points de retards sur Saint-Etienne (4e) à trois journées de la fin. Pour maintenir son groupe sous pression, Patrick Vieira a fixé un objectif à ses joueurs. "On veut _prendre plus de points que la saison dernière_. Cela montrera une progression. On va se donner les moyens de le faire."

Gagner plus pour plus de vacances

L'an dernier le Gym avait terminé 8e du championnat avec 54 points au compteur. Cette saison les aiglons en comptent 52 à trois matchs de la fin. Le challenge semble donc dans les cordes, surtout que Patrick Vieira a rajouté une petite carotte à ses joueurs. "Il reste neuf points à prendre et _par rapport au nombre de points qu'on prendra, on fixera une date de retour à l'entraînement cet été_."

La liste des 1⃣9⃣ Aiglons retenus par Patrick Vieira pour #OGCNFCN#IssaNissa 🔴⚫️ pic.twitter.com/g5sMSpYnPI — OGC Nice (@ogcnice) May 10, 2019

Pour ce match, Patrick Vieira est une nouvelle fois privé de plusieurs joueurs importants. Wylan Cyprien, Christophe Jallet, Myziane Maolida et Rémi Walter sont toujours blessés et Patrick Burner est suspendu. On devrait donc retrouver Youcef Atal à son poste naturel de latéral droit, lui qui a brillé ces dernières semaines comme ailier.

Nice - Nantes c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 20h.