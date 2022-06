Ligue 1 : Paulo Fonseca est arrivé à Lille

Paulo Fonseca sera bien le nouvel entraîneur de Lille. Le technicien portugais de 49 ans est arrivé à l'aéroport de Lesquin ce mardi midi en provenance de Porto, il était accompagné de Jorge Maciel ancien adjoint de Christophe Galtier puis de Jocelyn Gourvennec.

Paulo Fonseca s'est ensuite dirigé avec une délégation au domaine de Luchin, le siège du club pour visiter les installations et signer son contrat. Il sera officialisé dans les prochaines heures et dirigera son premier entraînement vendredi à Camphin-en-Pévèle et en portugais puisque l'ancien coach de Rome et de Donetsk ne parle pas français.