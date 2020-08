Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa, départ définitif ?

Selon le 20 Minutes, Paulo Sousa et les Girondins de Bordeaux ont trouvé un accord financier. Le coach portugais, qui manifestait des envies de départ depuis plusieurs semaines, quitte le club après un passage d'à peine un an et demi, à 15 jours du premier match de L1 contre Nantes.