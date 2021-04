Ligue 1 : Pedro Mendes (Montpellier) victime d'une rupture des ligaments croisés

L'image a fait frémir l'ensemble des supporters de la Paillade, ce vendredi, lors de la 33ème journée de Ligue 1. Au moment d'une intervention sur Jonathan Bamba, près de la ligne de touche, la jambe gauche de Pedro Mendes, défenseur de Montpellier, est resté plantée dans le sol alors qu'il tentait de bloquer le ballon. Aussitôt, avant même de s'écrouler, le portugais a hurlé de douleur et s'est tourné vers son banc.

Ses cris, puis ses larmes, ont évidemment fait craindre le pire. Evacué sur civière, alors qu'une quinzaine de joueurs, lillois compris, s'était massée autour de lui et que son coach venait d'accourir et de quitter sa zone technique, Pedro Mendes a rejoint Montpellier avec ses partenaires dans la nuit, aux alentours de 2h du matin. Ce samedi, les examens ont révélé une rupture des ligaments croisés. Saison terminée, donc, avec un protocole désormais engagé et qui ne prévoit pas un retour avant six mois environ.