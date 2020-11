Ligue 1 - Perraud (Brest) : "Une performance tout simplement fantastique" contre Lille

Il n'est pas étranger à la brillante victoire 3-2 du Stade Brestois contre Lille, ce dimanche, pour la 10e journée de Ligue 1. Le défenseur Romain Perraud, passeur et buteur, a pris le temps d'évoquer ce succès et l'apport déterminant des latéraux ce dimanche.

Romain Perraud a marqué un but et donné une passe décisive contre Lille

Son franc sourire traduisait bien une forme de soulagement pour les Brestois, victorieux 3-2 de Lille ce dimanche pour la 10e journée de Ligue 1. Après trois défaites consécutives, les Ty Zefs ont retrouvé le chemin de la victoire. Et qui plus est face à Lille, 2e et invaincu avant la rencontre. Passeur décisif sur le premier but, puis marqueur sur le second (son 3e de la saison pour égaler Romain Faivre), le latéral gauche Romain Perraud évoque ce succès.

- C'est une vraie belle victoire ?

- Romain Perraud : "Nous, on y croyait ! Le coach nous a parlé d'exploit lors de la causerie d'avant-match. On avait bossé dur toute la semaine. Sur certains matchs, nous n'avions pas été récompensés comme à Angers. Aujourd'hui, on a un peu plus de chance sur la fin du match (à 3-2, le lillois Yilmaz touche le poteau à la 90e). Mais c'est mérité. On a réalisé une performance tout simplement fantastique".

- Avez-vous tremblé en seconde période ?

- Romain Perraud : "Oui, mais il ne faut pas oublier que c'était Lille en face. Ils sortaient d'une victoire 3-0 à Milan, c'est normal de trembler face à ce genre d'équipe. Mais nous avons fait preuve de solidité. C'était un match de guerriers, je suis fier de l'équipe".

Offensivement, ça partait dans tous les sens

- Une première période de rêve, en revanche, avec 40 premières minutes folles ?

- Romain Perraud : "Folles, vraiment. Offensivement, ça partait dans tous les sens avec beaucoup de situations. On était sûr de notre jeu. C'est vraiment intéressant ce qu'on a produit. Il y aurait même pu y avoir 4 ou 5-0 à la mi-temps. Le pénalty avant la mi-temps les relance. Après, c'est un autre match. Mais, à la fin, on gagne et c'est très important".

- Comment expliquez-vous toutes ces situations offensives en début de match ?

- Romain Perraud : "Parce que nous avons bien analysé cette équipe. On leur a fait extrêmement mal dans le dos et la profondeur avec beaucoup de courses. Je pense à nos excentrés et nos attaquants qui ont beaucoup travaillé. On a été juste dans nos choix de passes et nos centres. On sait aussi qu'on a des qualités offensives pour faire mal à n'importe qui".

Tout le monde peut apporter de l'aide offensive

- Ce sont les deux latéraux qui marquent les deux premiers buts...

- Romain Perraud : "C'est magnifique, c'est bien pour nous. Ronaël sent bien le coup sur mon centre. Moi, je récupère un ballon de Franck Honorat au deuxième poteau. Ca prouve que tout le monde peut apporter de l'aide offensive dans cette équipe".

- Vous êtes le défenseur en Europe le plus impliqué dans les buts de son équipe. Qu'en dîtes-vous ?

- Romain Perraud : "C'est toujours plaisant mais ça ne me galvanise pas. Je fais un sport collectif. Je retiens surtout la performance de l'équipe. Tout le groupe s'est battu pour réaliser cet exploit. D'en faire partie, marquer mon but, c'est bien. Mais le collectif prime".

- Ca montre quand même un jeu porté sur l'avant...

- Romain Perraud : "Ca, c'est mon jeu. Quand je peux et que c'est possible, j'apporte un plus. Aujourd'hui, j'ai été efficace. Tant mieux pour nous"