Ligue 1 : plus de 10 000 abonnés espérés au FC Metz pour la saison 2017-2018

La campagne d'abonnement et de réabonnement au FC Metz a débuté le 29 mai dernier. Plusieurs nouveautés cette année, dont la création de 12 nouveaux secteurs à Saint-Symphorien pour les abonnés.

" On reste chez les grands ". C'est le nom de la campagne d'abonnement et de réabonnement au FC Metz débutée le 29 mai dernier. La saison passée, le club à la Croix de Lorraine comptait 10136 abonnés. Les tarifs pour les nouveaux abonnés s'étalent de 132 euros (-12 ans) à 849 euros (Plein tarif). C'est en légère hausse par rapport à l'an dernier, précise le club à la Croix de Lorraine. La grosse nouveauté, cette année, c'est la création de 12 formules d'abonnements différentes. St Symphorien va être en fait découpé en 12 secteurs différents.

Le club famille et l' e-club

Du moins cher au plus cher, voici la liste des 12 nouvelles formules d'abonnement : le club Access, Croix de Lorraine, Grenat, Famille (installé en tribune Est Basse à la place de la Horda , E-Club ( un secteur connecté au Wifi) , Graoully, Émotions, Panaromarique, Or, Confort, Privilège, Lounge. Dans chaque secteur, l'abonné recevra des avantages particuliers.

Des photos d'identité contestées

Autre nouveauté : tous les supporters de la tribune Est et ceux de la Ouest Basse, occupée notamment par la Gruppa et la Génération Grenat devront cette année remettre une photo d’identité au club à la Croix de Lorraine avant de pouvoir récupérer leur carte d'abonnement. Une mesure dénoncée par la GG qui a saisi la CNIL, la commission nationale informatique et Liberté. Pour le directeur de la billetterie, Bertrand Feunot, il s'agit ici d'une mesure de sécurité supplémentaire après l'affaire des pétards du match contre Lyon.

FC Metz : le Stade Saint-Symphorien © Radio France - Julie Seniura

La campagne de réabonnement s’achèvera le 2 juillet prochain et celle d'abonnement, début août. Pour s'abonner, un site internet, le www.billetterie-fcmetz.com, deux numéros de téléphone : 08 92 97 57 57 et le 09 70 25 57 57, ainsi qu'au Stade Saint-Symphorien, à partir du 12 juin prochain entre 13 et 19h...