Ligue 1 : plus de 600 supporters du PSG attendus à Clermont-Ferrand

D'une saison à l'autre l'ambiance s'annonce diamétralement opposée pour le PSG à Clermont-Ferrand. Le 9 avril dernier dans un stade Gabriel Montpied comble, le PSG avait écrasé les Auvergnats (6-1) sans aucun encouragement de la part de ses ultras qui faisaient à l'époque la grève des chants.

Quatre mois plus tard, il n'y a plus de grève des encouragements et le PSG va être poussé par ses supporters en Auvergne pour la première journée de championnat de Ligue 1 saison 2022-2023. Le parcage parisien affiche complet puisqu'on attend 400 ultras et 234 fans des PSG Club mais aussi du grand public. France Bleu Paris a appris que le Collectif Ultras Paris a dû refuser plus de 300 demandes pour ce déplacement.

