Le Stade de Reims reprend l'entraînement ce mardi avec un objectif en tête: remporter le premier match de Ligue 1 à Nice ce samedi. Après avoir dominé la Ligue 2 la saison dernière, les rouges et blancs retrouvent l'élite du football et comptent bien y rester.

Reims, France

Les joueurs du Stade de Reims sont confiants pour la reprise du championnat après leur victoire contre Dijon 2-1 à l'occasion de leur dernier match de préparation ce samedi. Ils reprennent ce mardi le chemin de l'entraînement en vue de leur premier match en Ligue 1 samedi 11 août à Nice. "On se doit de bien entrer dans ce championnat" estime David Guion, l'entraîneur rémois. "Le Stade de Reims se doit d'être en Ligue 1 sur une longue durée."

David Guion se dit confiant, même si des choses restent à améliorer selon lui: "Il y a encore beaucoup de progrès à faire que ce soit dans le domaine offensif ou défensif. Il y aussi beaucoup de progrès à faire individuellement, on a une équipe jeune."

Après avoir dominé la Ligue 2 la saison dernière, les rouges et blancs retrouvent l'élite du football avec un effectif renouvelé, marqué notamment par le départ de leur capitaine, Danilson Da Cruz, de leur meilleur buteur, Jordan Siebatcheu et du meilleur joueur de la Ligue 2, Diego Rigonato.

Pour cette saison, le Stade de Reims accueille 7 nouveaux joueurs dont le défenseur Thomas Fontaine. Arrivé de Clermont-Ferrand, ce réunionnais de 27 ans va découvrir la Ligue 1 aux côtés du club rémois: "C'est plus une motivation qu'une crainte de jouer contre des internationaux et des stars comme on dit. On en est capable."

Les jeunes joueurs pourront notamment bénéficier de l'expérience d'Alaixys Romao, autre nouvelle recrue du Stade de Reims. Joueur d'expérience avec plus de 250 matchs en Ligue 1 à son actif, ce milieu de terrain pourrait endosser le rôle de capitaine. David Guion devrait annoncer sa décision cette semaine.

Pour le club rémois, le mercato n'est pas terminé. Le Stade de Reims est toujours à la recherche d'un défenseur central, d'un attaquant et d'un milieu latéral gauche.