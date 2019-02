Ligue 1 : Pour En Avant de Guingamp, face à Angers, la lumière est venue de Lucas Deaux

Médiocre, stressé et stressant, En Avant de Guingamp a attendu la 92e minute pour marquer face à Angers. Lors de cette 26e journée, Guingamp s'impose 1-0 à Roudourou et revient à un point de l'avant dernier, Caen, et à deux du barragiste, Dijon.

Guingamp, France

Le slogan "jamais deux sans trois" serait donc infaillible ! En Avant de Guingamp, à Roudourou, est venu à bout d'Angers Sco (1-0), après ses succès à l'aller et en coupe de la Ligue.

Peu inspiré comme toute son équipe pendant 91 minutes, Lucas Deaux a donné la victoire en reprenant un centre de la droite, de Marcus Coco, d'une tête smashée à l'entrée des arrêts de jeu. Un brin de réussite dans une saison qui en manque beaucoup.

Sans ce but tardif, Guingamp aurait clairement fait un pas de plus fait vers la Ligue 2 tant il a peiné face à cet adversaire, supposément à sa portée.

Le dénouement heureux d'un match triste

Ils étaient assez peu, parmi les 16 à 17.000 supporters d'En Avant a croire à un tel dénouement. Car à part le but, il n'y a pas grand chose à retenir (pour ne pas écrire rien) de cette soirée, si ce n'est que Guingamp a rarement été inquiété en défense. Il n'a pas encaissé de but, comme à Bordeaux mercredi dernier.

On a longtemps cru que, comme à Bordeaux, il ne marquerait pas non plus. Peut-être car le match de mercredi était encore dans les jambes. Sûrement parce qu'Angers a été fidèle à sa réputation, en présentant un bloc très bas et qui se satisfaisait visiblement du 0-0.

A nouveau aligné en 4-3-3 avec Benezet titulaire comme attaquant excentré droit, En Avant n' pas été dangereux avant d'ouvrir le score. En première mi-temps, le porteur de balle n'a pas eu assez de soutien, Thuram n'était pas dans le coup, et le manque de rythme était une aubaine pour la défense angevine à trois défenseurs centraux.

Thuram, touché aux ischios de la cuisse gauche, boitait en sortant

L'apport, à la mi-temps, de Blas a fait du bien. Guingamp a dominé après la pause, mais stérilement. Ce n'est donc qu'à la toute fin qu'il a réussi à marquer.

Cette victoire est-elle le début de la série qu'on attend ? Grâce à cette seconde victoire de la saison à Roudourou, En Avant revient sur les talons de Caen et Dijon, alors que se profile une nouvelle réception lors de la prochaine journée.