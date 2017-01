Ligue 1 : Pour En Avant de Guingamp, il n'y a pas meilleure équipe pour se relancer que le Stade Rennais

Après une semaine à deux défaites, En Avant de Guingamp retrouve le Roudourou contre son cher voisin Rennais. L’occasion de se rapprocher de la quatrième place et de laisser Rennes à cinq points est belle.

Il est (souvent) compliqué de se remettre des fêtes. A En Avant de Guingamp, 2017 n'est clairement pas à la hauteur de la fin de 2016. Et c'est particulièrement le cas derrière...

Guingamp doit retrouver de la solidité défensive

La défense d'En Avant de Guingamp a craqué six fois la semaine dernière. Trois fois à Bordeaux en coupe de la Ligue. Encore trois fois à Lorient. C'est beaucoup pour une équipe qui compte parmi les plus solides du championnat.

Le problème, c'est qu'on ne peut expliquer ces chiffres que par les absences au poste de latéral droit, les faits de jeu ou les modifications apportées en défense entre les deux rencontres.

A Lorient, avec ces trois buts pris lors des vingt dernières minutes, les Guingampais ont perdu car ils ont clairement perdu les rennes du match. Aveu de l'attaquant Yannis Salibur : "on a beaucoup trop reculé. Nos lignes étaient trop basses, un peu séparées. Les Lorientais ont eu plus d'espace, et ils ont su se montrer efficaces, contrairement à nous."

Pour ce match, Antoine Kombouaré enregistre le retour de Jonathan Martins Pereira, un vrai latéral droit de métier. Il figure dans le groupe, et le dernier entraînement, ce vendredi, devait dire s'il peut démarrer la rencontre.

La quatrième place en ligne de mire

Guingamp a de la chance, aucune des cinq équipes qui le suivait au classement ne l'a emporté lors de la vingtième journée. Malgré son revers lorientais, En Avant reste donc cinquième, à quatre points de Lyon qui aura fort à faire contre Marseille, dimanche.

Si les Guingampais avaient la bonne idée de se relancer face à Rennes, l'opération pourrait être belle.

Antoine Kombouaré : "La défense et l'équipe a besoin de se rassurer"

Le match En Avant de Guingamp - Stade Rennais sera à vivre sur France Bleu Breizh Izel, ce samedi, dès 19 heures 30 avec Thomas Lavaud et Nicolas Laspalles.