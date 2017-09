Ligue 1 : le "Bordeaux bashing" existe toujours selon Jocelyn Gourvennec

Avant de recevoir Guingamp samedi et alors que son équipe n'a plus perdu en championnat depuis début avril, l'entraîneur constate que Bordeaux est encore loin de faire l'unanimité auprès des observateurs et espère prouver sur le terrain qu'ils ont tort.

Bordeaux peine à convaincre. Malgré sa quatrième place, malgré sa série en cours de treize match sans défaite, l'équipe girondine n'a pas la cote auprès de ceux qui décortiquent la Ligue 1. Interrogé ce jeudi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec assure que ça ne l'empêche pas de dormir.

Je ne crois pas qu'à Bordeaux, il y ait un joueur avec autour des faire-valoir et une pipe sur le banc.

"Je n'écoute pas grand chose, on me relate parfois des commentaires de journalistes, de consultants, d'anciens joueurs y compris des Girondins de Bordeaux. Je pense qu'on peut-être encore meilleur. Il faut être capable d'accepter ces commentaires parfois un peu acides. Ça fait partie de notre métier, on ne peut pas gérer ça. C'est un petit peu mieux depuis 2017 mais le 'Bordeaux bashing' existe toujours. J'ai un peu le sentiment que certains sont un peu contraints et forcés de reconnaître que ça fonctionne plutôt pas mal. Je mets mon énergie dans la gestion du groupe, les commentaires existeront toujours."

La pépite Malcom, sous l'oeil de son entraîneur. © Maxppp - Maxppp

Parmi les sujets qui agacent au club, celui selon lequel les Girondins n'en seraient pas là sans le Brésilien Malcom, déjà auteur de trois buts et trois passes décisives en six journées de championnat. "Je crois qu'une équipe, c'est un tout, rappelle l'entraîneur. Je ne crois pas qu'à Bordeaux, il y ait un joueur avec autour des faire-valoir et une pipe sur le banc."

Quatrième au classement, Bordeaux reçoit Guingamp samedi (20h) au Matmut Atlantique.