Ligue 1 : pour l'OM, faux pas interdit face au Stade Rennais

L'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais ce samedi après-midi (17h). Au stade Vélodrome, les hommes de Rudi Garcia sont plutôt à l'aise cette saison, mais ils n'ont pas de joker : tous les succès acquis à domicile ne font que compenser un parcours calamiteux en déplacement.

L'Olympique de Marseille est sur courant alternatif, avant d'accueillir Rennes ce samedi, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Depuis début janvier, les hommes de Rudi Garcia raflent tout devant leur public (à part une lourde défaite 4-0 devant Monaco) mais chutent systématiquement en championnat loin de leurs bases : que ce soit à Lyon (défaite 3-1), Metz (battus 1-0) ou encore Nantes (défaite 3-2).

Une défense en question(s)

Rudi Garcia a dû passer la semaine à résoudre un joli casse-tête : sa défense, si poreuse à l'extérieur, est cette fois privée en plus de deux pions essentiels, avec les suspensions de Rod Fanni et Hiroki Sakaï. Un vrai problème à régler, bien plus délicat finalement que celui de Lassana Diarra, qui a fini par résilier son contrat avec le club en début de semaine.

À domicile, la défense de l'OM reste pourtant une référence : avec seulement six buts encaissés au Vélodrome en Ligue 1 depuis le début de saison, personne à part le PSG (5) n'a fait mieux. Et encore, l'AS Monaco à elle seule a planté quatre banderilles au Vélodrome. Les deux autres buts encaissés par Marseille sur son terrain depuis le début de saison sont signés Emiliano Sala (Nantes, septembre) et Ryad Boudebouz (Montpellier, le 27 janvier)

Une attaque orpheline de Bafé Gomis

À la désillusion de la défaite à la Beaujoire mercredi, est venue s'ajouter la pire des nouvelles pour l'entraîneur marseillais : Bafé Gomis, touché à un genou, est forfait pour plusieurs semaines. Hors, le capitaine de l'OM inscrit cette saison un but sur deux de sa formation.

Et le mercato d'hiver n'a pas permis de lui trouver une doublure, alors que le club a ratissé large, entre les arrivées de Dimitri Payet, Morgan Sanson, Patrice Evra et Grégory Sertic. A sa place, le Camerounais Clinton Njie -de retour de la Coupe d'Afrique des Nations- semble le candidat le plus naturel, même s'il n'a pas du tout le même profil.

Bafétimbi Gomis TCC :



➡️ 26 matchs

➡️ 25 titularisations

➡️ 15 buts

➡️ 3 passes décisives pic.twitter.com/aFmcO6iUB4 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2017

Rennes, pour sa part, court toujours après son premier succès en Ligue 1 en 2017. Si les hommes de Christian Gourcuff se sont imposés début janvier en Coupe de France à Biarritz (6-0 en 32e de finale), ils ont depuis enchaîné une défaite (face au PSG) et cinq matchs nuls en Ligue 1 (Guingamp, Nantes, Bordeaux, Angers et Nice). A cela s'joute même une élimination en 16e de finale de Coupe de France face au PSG (4-0).

La désillusion du match aller

Fin septembre au Roazhon Park, l'OM croit bien avoir fait le plus difficile grâce à un doublé de Bafé Gomis. Les hommes de Franck Passi -qui a depuis quitté le club et rejoint Lille- mènent 2-1 avant de s'écrouler dans la dernière ligne droite (défaite 3-2) : Kamil Grosicki (sur pén, 86e) puis Adrien Hunou (89e) trompent Yohann Pelé. Pour l'OM c'est alors un air de déjà vu, après la défaite quelques jours plus tôt à Nice (3 buts à 2, là aussi). Cinq mois plus tard, les deux clubs sont toujours au coude à coude ; avant ce week-end, l'OM n'a ainsi que trois petits points d'avance sur les Bretons.

Pour l'OM, qui vient d'officialiser en fin de semaine la prolongation de contrat de sa petite pépite Maxime Lopez, c'est aussi le dernier test avant le rendez-vous très attendu dans une dizaine de jours : le Paris-St-Germain au stade Vélodrome (dimanche 26 mars, 21h), avant un 8e de finale de Coupe de France explosif là aussi trois jours plus tard face à l'AS Monaco, et toujours à domicile (1er mars).