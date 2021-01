Ligue 1 : le PSG concède le match nul (1-1) à Saint-Etienne pour la première de Mauricio Pochettino

Pour le premier match de l'année 2021 et surtout la première de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les parisiens n'ont pas réussi à battre Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.

Le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1 à 1, sur la pelouse de Saint-Etienne pour le premier match de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

Les Parisiens se sont fait surprendre à la 19e minute par un but de Romain Hamouma suite à une mauvaise relance de Marquinhos. Moise Kean a égalisé trois minutes plus tard sur un bon service de Marco Verratti, inscrivant son huitième but de la saison en Ligue 1.

Le PSG a désormais trois points de retard sur Lyon, leader du classement après 18 journées.