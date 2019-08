Ligue 1 : Pour les supporteurs du Stade brestois aussi, c'est le premier déplacement de la saison

C'est un moment qu'ils attendent forcément. La nuit prochaine, sans doute vers minuit, à neuf dans un J9 de location, les "Ultras Brestois" vont prendre la route pour Saint-Etienne.

La programmation du match le dimanche à 15 heures les oblige à passer deux nuit sur la route. Une pour aller à Saint-Etienne, l'autre pour en revenir. Départ prévu juste après la rencontre.

Konio, des Ultras Brestois : "chacun sait que ce sera difficile lundi matin, mais c'est notre passion. On aime ça, on ne s'en plaindra pas. On ne pouvait pas rater Saint-Etienne, on ne pouvait rater n'importe quel déplacement, en fait."