Ligue 1 : Montpellier, c'est le moment d'accélérer

Fort de son succès dans le derby, Montpellier va tenter d'aller chercher sa première victoire à l'extérieur, ce dimanche, sur la pelouse de Strasbourg (15h). Les héraultais peuvent et doivent s'appuyer sur les qualités nombreuses, affichées dans un stade de la Mosson où ils restent sur trois victoires de rang (Lyon, Nice, Nîmes).

A deux points du podium, le MHSC pourrait faire un joli bond en avant, s'il parvenait à faire chuter son adversaire, à l'occasion de la huitième journée. Il s'agira notamment de jouer plus et sans doute plus haut, sur le terrain. Montpellier en a les moyens, il l'a prouvé dans son stade, et doit désormais en faire de même hors de ses bases.

Huit équipes n'ont pas gagné à l'extérieur, dont Montpellier

Le début de saison du MHSC est à l'opposé du précédent. L'an dernier, à la même époque, le club héraultais avait démarré timidement sur ses terres (une victoire, deux nuls, une défaite), alors qu'il performait hors de ses bases (deux victoires et un nul).

Aujourd'hui, c'est l'inverse ! Irrésistibles à domicile, les hommes de Michel Der Zakarian sont toujours à la recherche d'un premier succès loin de chez eux. Résultat, pour le moment : cinq points de moins sur le bilan à l'extérieur et quatre de plus sur celui à domicile, par rapport à l'exercice précédent, à l'aube de la huitième journée.

Géronimo Rulli n'a pas encore dérocher de clean-sheet à l'extérieur © AFP - Pascal Guyot

Strasbourg, une proie affaiblie ?

A Strasbourg, Montpellier va tenter de décrocher sa troisième victoire en 17 déplacements chez les alsaciens (Ligue 1 et Ligue 2) et sa première à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 10 mai dernier, à Saint-Etienne (0-1). La saison passée, les partenaires d'Andy Delort, auteur d'un doublé à la Meinau, y étaient parvenus (1-3).

Face à eux, aujourd'hui, une formation en difficulté : 17ème avec seulement six points et une seule victoire dans son stade. Prudence, cependant, car si 'équipe entraînée par Thierry Laurey a sans doute laissé des plumes dans sa courte campagne européenne du début de saison, elle est récemment parvenue à faire trembler le PSG et vient de faire tomber Nantes à la maison.

Les strasbourgeois pourraient être sérieusement amoindris avec les absences probables de Adrien Thomasson et Kenny Lala, deux titulaires indiscutables, l'un en attaque et l'autre en défense.

COMPO PROBABLE MHSC : Rulli - Souquet, Pedro Mendes, Hilton, Congré, Oyongo - Le Tallec, Chotard, Mollet - Laborde, Delort

Strasbourg - Montpellier, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte, dès 14h30. Coup d'envoi à 15h.