Ligue 1 : Pour son 10e titre, le PSG en fête malgré la grève des Ultras

Ce samedi 31 mai, 38e et dernière journée de Ligue 1, est aussi la soirée du 10e titre pour le Paris Saint Germain. Le club rejoint Saint-Etienne, jusque-là seul en possession d'autant de titres de champion. Malgré la grève des chants des Ultras qui se poursuit, le PSG va faire la fête : une cérémonie annoncée comme simple et efficace par le club.

Show laser, feu d'artifice, célébration du titre : voilà le programme de la soirée festive au Parc des Princes, à l'issue de la réception du FC Metz. Le trophée sera apporté par la légende du football et ballon d'or ukrainien, Andreï Chevtchenkoo. Puis, pour éviter les sifflets contre certains joueurs, l'équipe arrivera en groupe sur le podium. Seuls Verratti, Marquinhos et Mbappé seront appelés chacun leur tour pour recevoir des récompenses des mains de Dominique Rocheteau et Bernard Lama, glorieux anciens du PSG.

De leur côté, les Ultras devraient tout de même rendre hommage à Angel Di Maria, qui jouera son dernier match avec Paris.