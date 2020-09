Ligue 1 : pour son retour dans l'élite, le RC Lens brille en ce début de saison

Les Sang et Or, qui accueillent ce samedi (17h) les Bordelais, en sont à deux victoires en trois matchs cette saison.

Coup de projecteur sur l'adversaire des Girondins, le RC Lens, enfin de retour en Ligue 1. Cela faisait près de 6 ans qu'on n'avait pas revu les Sang et Or avec leur incroyable public de Bollaert dans l'élite du football français. En effet, depuis 2008 le club nordiste faisait régulièrement l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et a connu quelques grosses difficultés financières dans cette période. On a même craint le pire à un moment donné.

Et pour l'instant pour leur retour en Ligue 1, les Lensois sont loin de faire de la figuration. C'est le moins que l'on puisse. Ils ont tout simplement remporter deux de leurs trois premiers dont une victoire sur le PSG il y a tout pile une semaine. C'était un Paris très amoindri mais quand même. Le weekend dernier, ils ont enchaîné un deuxième succès à Lorient en inscrivant trois buts à l'extérieur.

Côté effectif, il faudra se méfier des deux anciens Bastiais Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac, du talentueux attaquant Gaël Kakuta ou de Ignatius Ganago qui vient d'inscrire deux buts en deux matchs. Seko Fofana, le plus gros transfert de l'histoire du club (10 millions d'euros cet été) jouera, lui, peut-être ses premières minutes. Mais surtout il y en a un que tout le monde reconnaîtra sur le banc lensois, c'est Alou Diarra. L'ancien milieu de terrain des Girondins est désormais l'entraîneur adjoint de Franck Haise aux RC Lens lui qui obtenu ses diplômes comme un certain Jaroslav Plasil l'année dernière.