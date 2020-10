Ligue 1 : pourquoi c'est peut-être le bon moment pour jouer l'OM pour les Girondins ?

Il y a plusieurs raisons. Déjà, l'OM ne réalise pas un très bon début de saison surtout au Vélodrome avec une défaite et deux nuls. Ensuite, le match se jouera à huis clos et comme le rappelait Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelaise, ce n'est pas pareil que lorsque 60.000 supporters poussent et transcendent ses joueurs, surtout à Marseille.

L'OM aura aussi en tête son match de Ligue des champions de mercredi prochain contre l'Olympiakos en Grèce. On ne joue jamais pareil avant une telle rencontre. Certains joueurs cherchent parfois à se protéger et préserver. Enfin, Marseille devra faire sans un grand absent, c'est Dimitri Payet. Le meilleur joueur phocéen de ce début de saison est suspendu et quand on sait que l'OM a déjà des difficultés en attaque, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Girondins.

Mais attention, Bordeaux pourrait aussi avoir son grand absent. Laurent Koscielny, le capitaine des Girondins pourrait rater ce rendez-vous. Selon L'Equipe, il a reçu un coup hier à l'entraînement et même passé une IRM. Il est incertain à moins de 48h de cette rencontre. Samuel Kalu et Edson Mexer sont eux d'ores et déjà forfaits. En revanche, Hatem Ben Arfa fera bien partie du groupe. Il pourrait jouer son premier match avec les Girondins. Le staff bordelais pense même qu'il peut tenir 60 minutes sur le terrain.