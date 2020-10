Ligue 1 : pourquoi Frédéric Longuépée parle de possible "cataclysme" au sujet de Mediapro ?

Après s'être réjoui de longues minutes de l'arrivée d'Hatem Ben Arfa aux Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuépée est revenu sur la situation du football français ces derniers jours. Et là pour le coup, elle est beaucoup moins réjouissante pour le PDG du club.

Mediapro, le diffusseur de la Ligue 1, a demandé récemment à renégocier son contrat de 1.2 milliards d'euros par saison en raison de la crise sanitaire et économique. Le groupe audiovisuel n'a surtout pas payé sa dernière traite de 172 millions d'euros à la Ligue de Football Professionnelle (LFP) et par ricochet aux clubs. Cette situation "inquiète" fortement Frédéric Longuépée comme tous les dirigeants de clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Pour lui, si aucune solution n'est trouvée rapidement, "ce serait un cataclysme" pour le football français car pour rappel, tous les clubs sont ultra-dépendants des droits TV. A Bordeaux, il y a deux ans, ils représentaient 60% du budget du club hors transfert.

La survie du club peut-elle être remis en cause ? Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. Mais cela ne va clairement pas arranger les choses pour tout le monde. Les clubs sont déjà dans une situation très compliquée car comme le rappelle Frédéric Longuépée, il n'y a pas d'autres leviers aujourd'hui avec presque plus aucune recette avec des stades vides. Les droits TV étaient la bouée de sauvetage des clubs jusqu'à présent. Là elle est en train de se transformer en gros caillou et attention à la noyade. On n'en est pas encore à parler de la disparition de clubs mais ça ne sent quand même pas bon du tout cette affaire.